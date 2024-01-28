Сервисы Apple испытали перебои в работе по всему миру

Пользователи Apple прошлой ночью столкнулись с повсеместными перебоями в работе нескольких ключевых сервисов компании, включая App Store, Apple Music и App Store Connect. Перебои затронули пользователей по всему миру.

По данным Downdetector, сайта, отслеживающего сбои, жалобы на App Store начали поступать примерно в 18 часов вечера по восточному времени и длились далеко не один час, что свидетельствует о значительных перебоях. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой новых приложений, обновлением существующих и доступом к App Store Connect, платформе, которую разработчики используют для управления своими приложениями.

Повсеместный характер проблем позволяет предположить, что проблема, скорее всего, носила массовый характер, а не локализована на каком-то конкретном регионе или сервере.