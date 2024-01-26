Dior перевыпустит часы из коллекции Chiffre Rouge

Dior возродил одну из коллекций мужских часов - Chiffre Rouge. Первая модель была выпущена ещё 20 лет назад, а сейчас линейка пополнилась восемью новыми вариантами с характерными элементами дизайна французского дома.

© Dior

Модели привлекают внимание архитектурной формой. Увеличенный циферблат имеет «рубленое» конусообразное основание с сочетающимся ремнём. Красный цвет присутствует на большой стрелке, боковой кнопке и месте показа дат. В качестве отправной на нём выставлена «счастливая» для Dior цифра «8» - тонкий намёк на удачу и преемственность.