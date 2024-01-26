На российских маркетплейсах выросли продажи виниловых проигрывателей

Продажи виниловых проигрывателей на российских маркетплейсах выросли почти вдвое
Продажи виниловых проигрывателей на «Яндекс Маркете», Wildberries, Ozon и «Мегамаркете» в минувшем году увеличились в 1,6 2 раза. Об этом пишут «Ведомости».
Средний чек покупки вырос на 9%, до 22 398 руб. Самыми популярными брендами устройств у покупателей стали Alive Audio, Ritmix, Lenco, SunnyDays, Record Pro и Analog Renaissance.
Россияне стали активно покупать виниловые проигрыватели не в специализированных магазинах, а на маркетплейсах, которые ввозят продукцию в страну по параллельному импорту.
«Именно маркетплейсы смогли наиболее адекватным образом ответить на запрос потребителей с точки зрения стоимости и ассортимента. Цены выросли существенно меньше ослабления рубля, а сама категория стала более доступной», — рассказал изданию глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Рост онлайн-продаж проигрывателей основатель Content Review Сергей Половников объясняет появлением на рынке большого количества недорогих китайских устройств. Технически проигрыватели особо не отличаются друг от друга, поэтому их легче купить через маркетплейсы.
Продажи виниловых пластинок в 2023 году возросли на 7% год к году, средний чек увеличился на 11%, до 2776 руб.