На российских маркетплейсах выросли продажи виниловых проигрывателей

Продажи виниловых проигрывателей на «Яндекс Маркете», Wildberries, Ozon и «Мегамаркете» в минувшем году увеличились в 1,6 2 раза. Об этом пишут «Ведомости».

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Средний чек покупки вырос на 9%, до 22 398 руб. Самыми популярными брендами устройств у покупателей стали Alive Audio, Ritmix, Lenco, SunnyDays, Record Pro и Analog Renaissance.

Россияне стали активно покупать виниловые проигрыватели не в специализированных магазинах, а на маркетплейсах, которые ввозят продукцию в страну по параллельному импорту.

«Именно маркетплейсы смогли наиболее адекватным образом ответить на запрос потребителей с точки зрения стоимости и ассортимента. Цены выросли существенно меньше ослабления рубля, а сама категория стала более доступной», — рассказал изданию глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Рост онлайн-продаж проигрывателей основатель Content Review Сергей Половников объясняет появлением на рынке большого количества недорогих китайских устройств. Технически проигрыватели особо не отличаются друг от друга, поэтому их легче купить через маркетплейсы.