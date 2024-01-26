Астрономы назвали новый тип звезд «старыми курильщиками»

Астрономы назвали новый тип звёзд «старыми курильщиками»
Они буквально «выдувают облака газа».
Как сообщает телеканал Sky News, международная группа учёных в течение десяти лет исследовала новый тип красных гигантов. Изначально была задача запечатлеть редко встречающиеся новорождённые звёзды. Были обнаружены 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых увеличилась по меньшей мере в 40 раз, в некоторых случаях — более чем в 300.
При этом в центре Млечного Пути астрономы увидели группу красных гигантов.
«Мы не были уверены, были ли это протозвёзды, начинающие извержение, или они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой. Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звёзды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни, и выдыхающие газ, как старые курильщики», — заявил руководитель группы учёных Хартфорширского университета Филип Лукас.
Астрономы считают, что это открытие изменит представление о распределении элементов в центре Млечного Пути.