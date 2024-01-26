Астрономы назвали новый тип звезд «старыми курильщиками»

«Мы не были уверены, были ли это протозвёзды, начинающие извержение, или они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой. Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звёзды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни, и выдыхающие газ, как старые курильщики», — заявил руководитель группы учёных Хартфорширского университета Филип Лукас.