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На Луне заметили валуны со странными свойствами

На Луне в области Рейнер Гамма заметили валуны со странными магнитными свойствами, говорится в пресс-релизе Мюнстерского университета (Германия).

На Луне заметили валуны со странными свойствами
© NASA LRO / NAC

По данным специалистов, лунные валуны отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на поверхности естественного спутника Земли.

«Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», — сказал ученый Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Исследование основано на анализе изображений лунных пород, проведенном при помощи искусственного интеллекта.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований получило первое изображение с модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) после его посадки на Луну.

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