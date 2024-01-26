Специалист предупредил об опасности определителя номера на телефоне

Россиянам нужно проявлять осторожность при установке приложений для определения номеров на смартфон с целью выявления потенциального спама и мошенничества. Об этом в пятницу, 26 января, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

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По его словам, при установке эти приложения запросят доступ не только к списку контактов, но и к сообщениям, файлам, документам, фотографиям, видеозаписям, микрофону и другим опциям гаджета.

— В группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников, — подчеркнул Ульянов.

Эксперт добавил, что определитель номера и спам-фильтр на смартфоне являются дополнительным уровнем защиты. Однако не стоит полностью рассчитывать на функцию распознавания входящих звонков, передает «Газета.Ru».

В России стали использовать новую мошенническую схему при помощи Системы быстрых платежей. Об этом 21 января сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.