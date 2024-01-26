Apple разрешила пользователям из ЕС загружать приложения из сторонних источников

Apple разрешит пользователям из Европейского союза (ЕС) скачивать приложения из сторонних источников, а не только из Apple App Store. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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В публикации отмечается, что изменения были внесены в прошивке iOS 17.4, они обусловлены рассмотренным в Евросоюзе законом о цифровых рынках и будут приняты к марту.

Благодаря этому пользователи из стран Евросоюза смогут устанавливать приложения на свои устройства Apple из сторонних магазинов и сайтов. После прохождения верификации от Apple из них можно будет загружать необходимый софт, в том числе тот, который не представлен в App Store.

В компании подчеркнули, что подобные возможности создают риски для пользователей и устройств, которые не смогут устранить, но предпримут все меры для снижения рисков.