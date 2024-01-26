Пользователи Android пожаловались на проблемы с приложением YouTube

Последнее обновление приложения YouTube для устройств Android привело к неполадкам, с которыми столкнулись многие пользователи. Проблемы стали заметными приблизительно неделю назад, когда пользователи начали сообщать о нестабильной работе приложения в различных социальных сетях.

Главная проблема заключается в том, что при загрузке видео не отображаются описания, комментарии или связанные видео. В течение нескольких секунд приложение вылетает, и повторное открытие приводит к тому же результату.

Согласно сообщениям на сабреддите YouTube, форумах Google и в Twitter, проблема, кажется, исправляется в новой версии приложения, однако она еще не была распространена среди всех пользователей.

На текущий момент неизвестно, какая именно версия приложения исправляет ошибку, но, возможно, это версия, доступная для бета-тестеров. Также неясно, какая конкретная версия вызвала появление проблемы.

По данным 9to5Google, на данный момент существует два способа решения проблемы: вернуться к предыдущей версии приложения или установить бета-версию.