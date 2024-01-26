Российские ученые открыли новый подвид бабочек-коконопрядов в Лаосе

"Мы описали из Лаоса новый подвид бабочки Trabala niphanae, это представитель семейства коконопряды. Род Trabala достаточно сложен для таксономии. Практически все построено на морфологии гениталий самцов. Они должны подходить к гениталиям самки как ключ к замку, и поэтому считаются хорошим таксономическим и диагностическим признаком, а здесь морфология гениталий самцов изменчива. Среди рода Trabala это такая первая и уникальная находка, - сказал Спицын. - Однако ряд других признаков указывает на то, что пойманные нами бабочки относятся к отдельному подвиду, проведенный молекулярно-генетический анализ также подтвердил наши предположения".