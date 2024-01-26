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Ученые Арктического центра РАН открыли новый подвид бабочек-коконопрядов в Лаосе

Российские ученые открыли новый подвид бабочек-коконопрядов рода Trabala в Лаосе, рассказал ТАСС научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика П. А. Лаверова Уральского отделения РАН Виталий Спицын. Этот род коконопрядов считается сложным для систематизации, и выяснилось, что стандартный для определения признак строения репродуктивных органов самцов для некоторых видовых комплексов внутри этого рода не подходит.

Российские ученые открыли новый подвид бабочек-коконопрядов в Лаосе
© Wikipedia

"Мы описали из Лаоса новый подвид бабочки Trabala niphanae, это представитель семейства коконопряды. Род Trabala достаточно сложен для таксономии. Практически все построено на морфологии гениталий самцов. Они должны подходить к гениталиям самки как ключ к замку, и поэтому считаются хорошим таксономическим и диагностическим признаком, а здесь морфология гениталий самцов изменчива. Среди рода Trabala это такая первая и уникальная находка, - сказал Спицын. - Однако ряд других признаков указывает на то, что пойманные нами бабочки относятся к отдельному подвиду, проведенный молекулярно-генетический анализ также подтвердил наши предположения".

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Это достаточно крупные бабочки, самцы ярко-зеленого цвета, самки серые. Ученые собрали гусениц с одного растения, то есть из одной кладки, и вырастили их до бабочки. Исследуя взрослых особей, биологи увидели, что выросты на репродуктивных органах самцов заметно отличаются, хотя бабочки точно принадлежат к одному виду.

"По серии стало очевидно, что этот признак у этой видовой группы не работает, - отметил собеседник агентства. - То есть с помощью вот этого признака, который ранее считался достаточно надежным, эту группу видов нельзя определять".

Подвид назвали Trabala niphanae variabilis, что значит "изменчивый". Эти бабочки обитают на юге Лаоса в провинциях Секонг и Чампасак (Тямпасак) в сухих муссонных лесах. Это листопадные леса, и в сухой сезон деревья сбрасывают листья.

"Что интересно, этот вид коконопрядов можно сказать зимний. Он летит в начале сухого сезона, когда уже листья с деревьев практически опали, это где-то в декабре-январе, - пояснил энтомолог. - Максимальная его численность, судя по всему, в декабре, а летом в тех же местах можно встретить только единичные экземпляры".

В целом о новом подвиде известно мало, необходимо дальнейшее изучение, резюмировал собеседник агентства.

Наука и техника
РАН
Лаосская Народно-Демократическая Республика