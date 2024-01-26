Маск назвал сроки начала поставок робота Tesla Optimus

В мире технологий наступает новая эра: Tesla планирует начать поставки своего первого гуманоидного робота Optimus уже в 2025 году.

© Ferra.ru

Это заявление сделал генеральный директор компании Илон Маск, подчеркнув, что Tesla уже может считаться крупнейшим производителем роботов, хотя их текущие устройства представляют собой автомобили на четырех колесах.

Optimus, обладающий руками и ногами, является одним из самых передовых гуманоидных роботов в мире.

Несмотря на это, его практическое применение остается главным вызовом для Tesla. На данный момент робот способен передвигаться и выполнять определенные задачи, но его функциональность все еще ограничена.

В декабре прошлого года Tesla продемонстрировала прогресс в разработке Optimus, показав второе поколение прототипа с улучшенной моторикой, более легким весом и ускоренной скоростью передвижения.