Маск назвал сроки начала поставок робота Tesla Optimus

Первые покупатели начнут получать гуманоидного робота Tesla Optimus уже в 2025 году
В мире технологий наступает новая эра: Tesla планирует начать поставки своего первого гуманоидного робота Optimus уже в 2025 году.
Это заявление сделал генеральный директор компании Илон Маск, подчеркнув, что Tesla уже может считаться крупнейшим производителем роботов, хотя их текущие устройства представляют собой автомобили на четырех колесах.
Optimus, обладающий руками и ногами, является одним из самых передовых гуманоидных роботов в мире.
Несмотря на это, его практическое применение остается главным вызовом для Tesla. На данный момент робот способен передвигаться и выполнять определенные задачи, но его функциональность все еще ограничена.
В декабре прошлого года Tesla продемонстрировала прогресс в разработке Optimus, показав второе поколение прототипа с улучшенной моторикой, более легким весом и ускоренной скоростью передвижения.
Однако, чтобы робот мог внести реальный вклад в общество, ему предстоит пройти дальнейшее совершенствование.