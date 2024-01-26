Китай назвал США самой большой угрозой безопасности в космосе

США обвиняют Китай в создании угроз безопасности в космосе, чтобы скрыть масштаб собственной опасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

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Ван Вэньбинь прокомментировал доклад Космических сил США, в котором американские военные заявили о разработке Россией и Китаем вооружения для нейтрализации американских спутников. Он назвал это утверждение клеветой США.

«Это не более чем поиск оправдания для расширения своей военной мощи в космосе с целью поддержания своей военной гегемонии», — заявил представитель МИД КНР.

Он подчеркнул, что США открыто рассматривают космос как пространство для борьбы и являются самой большой движущей силой милитаризации космоса.

Дипломат, добавил, что США давно злоупотребляют космическими технологиями и отслеживают космические аппараты других стран.