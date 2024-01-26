Ученых ошеломили выстраивающиеся в шеренги тысячи червей на Аляске

Ученые из США разгадали тайну необычных «червей», проживающих на Аляске. Они выстраивались в большие шеренги.

Исследователи пришли к выводу, что они столкнулись новым видом почвенных комариков, назвав его Sciara serpens. Еще в 2007 году тысячи маленьких существ, похожих на червей, заметила жительница американского города Эстера Мэгги Биллингтон. Очевидец сообщила, что данные существа передвигались шеренгой, которая издалека была похожа на змею. Женщина запечатлела поток и показала снимки Дереку Сайксу, который руководил отделом насекомых в Музее Севера при Университете Аляски.

«Было ясно, что это личинки мух, но я никогда не слышал о подобном феномене. Я был ошеломлен. Для меня это было что-то в духе «Секретных материалов»», – указал ученый.

Мужчина смог найти другую подобную «змею». Для исследования он взял из нее несколько личинок и вырастил их. По его словам, особи были похожи на почвенных комариков, относящиеся к виду Sciara mirabilis. Данные насекомые проживают в Европе и не склонны ползать шеренгами, сообщает Livescience.

Через несколько лет после ученого энтомолог Таллес Перейра из Музея Севера при Университете Аляски изучил гениталии этих насекомых. В ходе исследования он обнаружил, что половые органы самцов имеют другую форму, чем у вида Sciara mirabilis.