Обновление PlayStation 5 блокирует чит-устройства Cronus Zen

Последнее обновление PlayStation 5 не позволяет игрокам использовать Cronus Zen — устройство, которое геймеры используют для получения несправедливого преимущества в шутерах от первого лица и других играх. Об этом сообщает ресурс Call of Duty CharlieIntel Уведомление на сайте Cronus предупреждает игроков, что обновление 24.01-08.60.00 для PS5 больше не позволяет Cronus Zen подключаться к консоли.

Хотя Cronus позиционирует устройство как «эмулятор контроллера», некоторые геймеры используют его для выполнения всевозможных цифровых настроек своих контроллеров, таких как уменьшение отдачи и установка макросов. Некоторые игроки, использующие клавиатуру и мышь, также используют Cronus Zen, чтобы заставить свою консоль думать, что они используют контроллер, чтобы улучшить свои способности прицеливания и движения. В Cronus говорят, неизвестно, когда устройства снова заработают. Также до сих пор неизвестно, выпустила ли Sony патч специально для блокировки Cronus Zen. Также неясно, пострадает ли другое стороннее оборудование, такое как XIM и ReaSnow S1.