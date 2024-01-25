Японский зонд перевернулся на Луне

Японский зонд SLIM перевернулся после посадки на Луну
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. Снимок был сделан небольшим роботом LEV-2, прибывшим на Луну на борту SLIM. Изображение опубликовали на официальной странице JAXA в социальной сети X (ранее — Twitter).
Судя по фотографии, после посадки SLIM опрокинулся и лежит вверх ногами. Однако ему удалось прилуниться всего в 55 метрах от намеченной цели, продемонстрировав необычайную точность. Модуль находится возле кратера Сиори на видимой стороне спутника.
В JAXA отметили, что посадка прошла не совсем удачно из-за того, что один из главных двигателей аппарата потерял тягу примерно в 50 метрах над поверхностью Луны. Тем не менее SLIM сумел выпустить двух автономных роботов LEV-1 и LEV-2, которые в общей сложности сделали 275 фотографий и передали их на Землю.
В своем текущем положении SLIM не может генерировать энергию с помощью солнечных панелей. Однако в JAXA допускают, что системы модуля получится запустить после того, как он окажется под Солнцем.