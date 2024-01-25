Японский зонд перевернулся на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. Снимок был сделан небольшим роботом LEV-2, прибывшим на Луну на борту SLIM. Изображение опубликовали на официальной странице JAXA в социальной сети X (ранее — Twitter).

© ISAS_JAXA_EN/X

Судя по фотографии, после посадки SLIM опрокинулся и лежит вверх ногами. Однако ему удалось прилуниться всего в 55 метрах от намеченной цели, продемонстрировав необычайную точность. Модуль находится возле кратера Сиори на видимой стороне спутника.

В JAXA отметили, что посадка прошла не совсем удачно из-за того, что один из главных двигателей аппарата потерял тягу примерно в 50 метрах над поверхностью Луны. Тем не менее SLIM сумел выпустить двух автономных роботов LEV-1 и LEV-2, которые в общей сложности сделали 275 фотографий и передали их на Землю.