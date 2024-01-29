От Flash до Winamp: самый ностальгический софт 2000-х

Программное обеспечение для компьютеров развивается быстро: сейчас программы, считавшиеся незаменимыми 10-20 лет назад, стали архаичными пережитками истории. Портал howtogeek.com рассказал о самом ностальгическом софте 1990-2000 годов.

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Nero Burning ROM

Видео дня

В начале 2000-х возможность записывать на диски собственные файлы сама по себе была отличной причиной купить ПК. И хотя на рынке было много софта для этой цели, самой популярной опцией была программа Nero Burning ROM. По факту, универсальный инструмент для работы с оптическими носителями: от дата-дисков до записи музыки и видео на CD, DVD и даже Blu-ray. Nero использовался для создания резервных копий музыкальных альбомов и мог прожигать лейблы прямо на совместимые медиа при помощи LightScribe.

Wikipedia

GameSpy

Когда онлайн-гейминг вышел в мейнстрим благодаря широкому распространению Интернета, поиск людей для игры был реальной проблемой. Программа, изначально предназначенная для матчмейкинга в Quake, позже выросла в GameSpy — компанию, которая профессионально помогала геймерам находить товарищей и соперников.

GameSpy был интегрирован во множество разных проектов и платформ. Технология активно применялась ПК-игроками, но также повидала и консоли: PlayStation 2, Dreamcast и Xbox. Позже разработчик GameSpy вошел в состав издания IGN, но бюрократический передел прав привел к отключению серверов в 2014 году. Хотя стоит отметить, что он был не единственным программным решением своего рода: HLSW, Xfire и Wireplay тоже работали исправно.

GitHub

MSN, AIM и ICQ

Перспектива разговоров со случайными незнакомцами сейчас звучит не слишком соблазнительно, но в прошлом все было совсем иначе. Популярность ранних мессенджеров, таких как MSN Messenger, AOL Instant Messenger и ICQ, нельзя переоценить. Многие пользователи часами общались с людьми, которых и так видели каждый день — настолько непривычным было само явление чатов. MSN был закрыт Microsoft в 2013, но AIM и ICQ до сих пор функционируют.

ICQ

Flash и Shockwave

Во времена, когда скорость интернета была низкой, но пользователи жаждали интерактивности, Macromedia Flash и Shockwave заняли важную нишу: эти плагины предлагали насыщенные анимации, звук и интерактивность в ситуации, где большинство анимированных гифок могли загружаться минутами.

Результатом стал бесконечный поток творческих проектов, от анимационных мультфильмов до онлайн-игр. Платформы, такие как Newgrounds, взяли на себя роль своеобразного инкубатора для креативных пользователей, и даже видео-стриминговые площадки (в том числе YouTube) первое время работали благодаря Flash.

Winamp

Winamp был самым «крутым» музыкальным проигрывателем. Пожалуй, больше всего он запомнился по невероятно гибкому интерфейсу и странным косметическим скинам: многие из них сохранились в качестве экспонатов в официальном онлайн-музее Winamp. Помимо этого, программа имела широкий выбор плагинов, помогла популяризовать SHOUTcast радио и поддерживала много дополнительных функций, от организации медиа-библиотек до обложек альбомов.

Winamp Museum

mIRC