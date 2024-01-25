Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых лунных кораблей

Американские компании Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых версий своих перспективных лунных кораблей, изначально предназначенных для транспортировки астронавтов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Работы по созданию космических кораблей для доставки больших объемов грузов на поверхность естественного спутника Земли ведутся в рамках программы Human Landing System (HLS), согласно опциону между НАСА и Blue Origin и контракту между американским космическим агентством и SpaceX.

«НАСА ожидает, что эти большие грузовые посадочные аппараты будут иметь большое сходство с уже работающими системами приземления человека с учетом корректировки интерфейсов полезной нагрузки и механизмов развертывания», — уточнили в НАСА.

Разрабатываемые аппараты должны доставлять на Луну от 12 до 15 тонн грузов. Первая грузовая миссия в рамках HLS — Artemis 7 — должна состояться не ранее начала 2030-х годов.