На Солнце заметили «дуэт» вспышек
Редкое явление заметили ученые на Солнце. На поверхности светила возникли одновременно две крупные вспышки. Они располагались на расстоянии 500 тысяч км друг от друга.
Двум солнечным вспышкам присвоили наименования AR3559 и AR3561. Они не достигли наивысшего класса мощности Х. Их суммарную мощность оценили в M5.1 (М – второй по величине класс вспышек).
«Взрывной дуэт является редким явлением и признаком текущей активности Солнца», – отметили исследователи.
Парные взрывы связаны с магнитными петлями в солнечной короне. Они также известны как симпатические солнечные вспышки. Ученые давно знали об их существовании, однако только сейчас впервые смогли пронаблюдать в реальном времени. Поскольку вспышки разделяют огромные расстояния, часто случается, что только одна из них видна с поверхности Земли.
Выпустившее одну из вспышек солнечное пятно AR3561 оценили как гиперактивное. В течение 36 часов оно выпустило больше десятка вспышек класса М и семь вспышек класса С. Ученые также отметили его чрезвычайно быстрый рост – еще в начале текущей недели его не было видно. Пятно обладает потенциалом для производства новых, еще более мощных вспышек в будущем.
Вспышки не повлекли за собой значительных выбросов корональной массы. Тем не менее, они могут вызвать незначительные магнитные бури класса G1 на Земле 25-26 января, сообщает NASA Solar Dynamics Observatory.
В настоящее время Солнце находится на пути к пику своей активности. Солнечный максимум ожидается в 2024 году – раньше, чем изначально предполагали ученые.