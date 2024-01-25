На Солнце заметили «дуэт» вспышек

Редкое явление заметили ученые на Солнце. На поверхности светила возникли одновременно две крупные вспышки. Они располагались на расстоянии 500 тысяч км друг от друга.

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Двум солнечным вспышкам присвоили наименования AR3559 и AR3561. Они не достигли наивысшего класса мощности Х. Их суммарную мощность оценили в M5.1 (М – второй по величине класс вспышек).

«Взрывной дуэт является редким явлением и признаком текущей активности Солнца», – отметили исследователи.

Парные взрывы связаны с магнитными петлями в солнечной короне. Они также известны как симпатические солнечные вспышки. Ученые давно знали об их существовании, однако только сейчас впервые смогли пронаблюдать в реальном времени. Поскольку вспышки разделяют огромные расстояния, часто случается, что только одна из них видна с поверхности Земли.

Выпустившее одну из вспышек солнечное пятно AR3561 оценили как гиперактивное. В течение 36 часов оно выпустило больше десятка вспышек класса М и семь вспышек класса С. Ученые также отметили его чрезвычайно быстрый рост – еще в начале текущей недели его не было видно. Пятно обладает потенциалом для производства новых, еще более мощных вспышек в будущем.

Вспышки не повлекли за собой значительных выбросов корональной массы. Тем не менее, они могут вызвать незначительные магнитные бури класса G1 на Земле 25-26 января, сообщает NASA Solar Dynamics Observatory.