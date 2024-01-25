Apple первой получит чипы, изготовленные по 2-нм техпроцессору TSMC

Apple станет первым производителем электроники, который получит чипы, изготовленные TSMC по 2-нанометровому техпроцессу.

© MobiDevices

Так, TSMC должна начать производство 2-нм чипов во второй половине 2025 года. Новый техпроцесс позволит интегрировать в чип больше транзисторов, тем самым увеличивая скорость процессора и обеспечивая более эффективное энергопотребление. Предыдущий переход от технологии 5-нм к технологии 3-нм увеличил скорость графического процессора iPhone на 20%, скорость процессора – на 10%, скорость работы ядра нейронной сети iPhone – в 2 раза. Аналогичные улучшения были и в компьютерах Mac.

Apple зачастую была первой компанией, приобретавшей новые производственные мощности TSMC. В 2023 году Apple использовала 3-нм техпроцесс в некоторых последних моделях iPhone и Mac. Чип A17 Pro в модели iPhone 15 Pro и чип серии M3 в компьютерах Mac построены на 3-нм техпроцессе.