40 лет первому компьютеру Apple: вспоминаем историю Mac

Сегодня знаменательная дата для любого IT-энтузиаста: ровно 40 лет назад Apple впервые представила оригинальный компьютер Macintosh. По этому случаю портал pocket-lint.com рассказал о самых знаковых устройствах производителя, от самых ранних до предтеч современных.

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Macintosh 128K (1984)

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Компьютер Apple Lisa, может, и был предшественником оригинального Macintosh, но благодаря неймингу именно последний запомнился публике.

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Macintosh II (1987)

Переход от первого ко второму поколению Macintosh интересен, прежде всего, разделением монитора и системного блока. Позже Apple откажется от этого решения в пользу первоначального дизайна.

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Macintosh Portable (1989)

Да, Macintosh Portable тяжело назвать по-настоящему портативным, но важность этой машины нельзя недооценивать. Он был первым компьютером семейства, питавшимся от батареи, и одним из предвестников наступления эпохи ноутбуков.

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Macintosh Classic (1990)

Пожалуй, самый узнаваемый компьютер семейства Macintosh. Если говорить о популярных потребительских моделях, то все началось именно здесь.

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Powerbook 100 (1991)

Powerbook 100 сделал огромный шаг вперед в плане портативности и современности дизайна по сравнению с Macintosh Portable. Несмотря на то, что трекболл и некоторые кнопки выглядят архаично, устройство все равно выглядит как ноутбук в современном понимании термина.

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Powerbook 500 (1994)

Еще один знаковый ноутбук: он первым в истории Apple получил стерео-колонки и, что самое заметное, традиционный трекпад — позже он получил репутацию образцового.

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Powerbook 1400 (1996)

Apple в девяностых активно занималась развитием линейки Powebook. Модель 1400 примечательно заметным снижением толщины кромок, благодаря чему ноутбук получил гораздо более стройный, современный дизайн.

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Power Macintosh G3 (1997)

Power Macintosh G3 стал результатом желания Apple сломать привычные правила и создать компьютер, не похожий ни на что другое. Блок из белого и голубого пластика был началом чего-то более масштабного.

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iBook G3 (1999)

Apple переориентировалась на выпуск продуктов, которые выглядели более привлекательными для потребителей. iBook G3 смотрится совершенно дико благодаря изгибам корпуса и яркому пластику, однако он был весьма успешным.

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Power Mac G4 Cube (2000)

В Power Mac G4 Cube узнается рука дизайнера Джонни Айва: смелый кубический дизайн, сочетавший металл и прозрачный пластик, был довольно футуристическим. Хотя сложно сказать, как сегодняшняя публика отреагировала бы на анонс подобного устройства.

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Powerbook G4 (2001)

Powerbook G4 отчасти напоминает актуальные модели Macbook Pro — это еще раз доказывает, что Apple остановилась на по-настоящему нестареющем дизайне. Металлический блеск и чистые линии ознаменовали начало господства компании на рынке ноутбуков.

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iMac G4 (2002)

А вот в том, что касается настольных компьютеров, Apple пока не нашла выигрышный дизайн. Новая модель iMac отказалась от визуального дизайна предшественников в пользу полусферической базы и вращающегося экрана. G4 выглядел чудно, но был неожиданно удобным в работе.

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iMac G5 (2004)

Наконец, iMac G5 стал для ПК Apple тем же, чем был Powerbook G4 для ноутбуков. Он задал стандарт дизайна, которого компания придерживается до сих пор: поменялись разве что материалы, с пластика на металл.