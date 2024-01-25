NASA разработает ядерный двигатель для быстрых полетов к звездным системам

NASA решилось на реализацию долгожданного проекта по освоению космоса. Для этого агентство в рамках программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) построит бимодальную ядерную двигательную установку.

NASA уже нашло подрядчика, который разработает ядерный двигатель, использующей «цикл возбуждения волнового ротора», благодаря чему время полёта на Марс сократится до 45 дней, также это касается и других планет. Главная цель проекта — полёты к соседним звёздным системам и изучение межзвёздных объектов.

В рамках указанной программы NASA отправит астробиологические миссии на Венеру и Марс для поиска и исследования следов внеземной жизни. Одновременно с этим планируются пилотируемые полёты на Луну.