Названа дата запуска космического корабля Cygnus к МКС

Запуск американского грузового корабля Cygnus под управлением компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) должен состояться 29 января. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«NASA, Northrop Grumman и SpaceX планируют следующий запуск для отправки на МКС материалов для проведения научных исследований, продовольствия и оборудования в понедельник, 29 января, в 12:29 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении. Уточняется, что запуск по московскому времени будет осуществлен в 20:29 мск.

На орбиту корабль должна вывести ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Запуск будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стыковка корабля с международной космической станцией назначена на 31 января.

Отмечается, что грузы на МКС также доставляются американской стороной на кораблях Cargo Dragon.

Но Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с международной космической станции.

До этого NASA запустило свою первую миссию к металлическому астероиду Психея, чтобы выяснить, является ли он обнаженным ядром раннего планетарного строительного блока из начала Солнечной системы.

Также ученые раскрыли состав проб с астероида Бенну, полученных в ходе миссии OSIRIS-REx и доставленных на Землю в конце сентября.