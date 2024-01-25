В Думе предложили создать единую систему родительского контроля в Сети

«Представляется, что каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю. Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале госуслуг или в отдельном приложении на смартфоне», — пояснила парламентарий в своем обращении.

По ее словам, такая система позволит на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому ребенок подвергается в интернете. Депутат подчеркнула, что с цифровыми угрозами сталкиваются около 96% российских подростков. Лантратова также предложила обязать цифровые платформы блокировать доступ несовершеннолетним к информации, которая может нанести вред здоровью или развитию. Существующие приложения, по мнению депутата, не обеспечивают полную защиту и могут использоваться для шпионажа за детьми и третьими лицами.