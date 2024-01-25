Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

По информации источников, в компании намерены создать упрощенную модель ИИ — так называемую меньшую языковую модель (SLM). Она окажется проще и дешевле, чем большие языковые модели (LLM) — например, от OpenAI, на основе которой создан чат-бот ChatGPT.

Специалисты предположили, что на основе модели можно будет запустить новых чат-ботов. В материале говорится, что такие модели гораздо дешевле, чем SLM, и имеют меньшие потребности в оборудовании, но фактически мало чем отличаются от более дорогих аналогов. Журналисты заявили, что это позволит сделать инструменты ИИ доступнее для пользователей Microsoft.