Инженеры нашли способ сохранить летную годность самолета Ан-28

ГосНИИ ГА, подведомственное предприятие Росавиации РФ, разработало дополнение к руководству по технической эксплуатации самолета Ан-28. Оно позволит увеличить назначенный ресурс воздушного винта самолёта АВ-24АН с 6000 часов до 9000 часов. В свою очередь, это поможет продолжить эксплуатацию самолетов на местных воздушных линиях с сохранением требуемого уровня летной годности.

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"Самолёт может эксплуатироваться в различных климатических зонах, включая Арктику и Антарктику. Сегодня Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках в России практически не летает", - отмечает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко.

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Одной из ключевых особенностей самолёта является его двухлонжеронное крыло, которое обеспечивает машине крутую траекторию взлёта и посадки, что стало возможным благодаря использованию автоматических управляемых закрылков и элеронов, добавляет он.

"Эти самолёты весьма привлекательны с точки зрения лётно-технических характеристик. Но сложности с поддержанием лётной годности, дорогой ремонт, дефицит компонентов - это факторы, которые привели к существенному сокращению парка Ан-28", - делится исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Сейчас в коммерческой эксплуатации, по данным Росавиации, находится четыре самолёта Ан-28: три у авиакомпании "СиЛА", одно - у "Камчатского авиапредприятия". Самолёты работают на местных авиалиниях, а также используются для авиационных работ - к примеру, для полётов по санзаданиям.

"Одноклассниками" Ан-28 являются чешский L-410 и канадский Twin Otter, самолёты этих типов более распространены в России, добавляет Олег Пантелеев. По его словам, увеличение ресурса воздушного винта АВ-24АН также поможет сократить расходы на ремонт компонентов - и это как раз те преимущества, на которые рассчитывают авиакомпании. На основании разработки Росавиация выдала институту дополнительный сертификат типа №FATA-STC030339.

Кроме того, ГосНИИ Га также получил дополнительный сертификат типа №FATA-STC030342, который предоставляет возможность увеличить ресурсные показатели вспомогательного двигателя АИ-9В в запусках и отборах до 8000 и до 12000 соответственно. Благодаря этому продолжится безопасная эксплуатация значительной части парка двигателей АИ-9В.

"ВСУ АИ-9В устанавливается на ряде вертолётов семейств Ми-8Т и Ми-8МТВ, а также самолётах Як-40. "Яков" на крыле осталось мало, а вот вертолёты этих типов достаточно распространены. Соответственно, использование АИ-9В с увеличенными ресурсными показателями сократит эксплуатационные расходы и минимизирует простой флота, что благоприятно повлияет на экономику авиакомпаний", - отмечает Олег Пантелеев.