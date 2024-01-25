Ученые разработали модель пожарной машины Ньюшема

Американские исследователи проанализировали технологии, которые пожарные использовали еще 300 лет назад. Физики сосредоточились на технологии Ричарда Ньюшема — камере в днище деревянного фургона, которая сжимала воздух и регулировала давление потока воды. Ученые создали модель этой машины и в будущем планируют адаптировать ее под современные условия. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Physics.

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Сегодня технология подачи воды под давлением работает практически во всем мире. Любой человек, принимающий душ, поливающий сад или тушащий пожары, пользуется ею. Однако 300 лет назад, в XVII веке, эта технология была еще далека от массового использования.

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В 1666 году Великий лондонский пожар сжег почти все деревянные строения города. Он уничтожил сотни тысяч домов и десятки церквей. Тогда люди поняли, что нужно совершенствовать методы пожаротушения.

Одним из знаковых достижений стало изобретение Джона Лофтинга — «Всасывающий червячный двигатель». Его пожарная машина была оснащена кожаными шлангами, прикрепленными к насосам с ручным управлением. Затем, в 1721 году, появилось устройство Ричарда Ньюшема — камера в днище деревянного фургона. Она сжимала воздух и непрерывно подавала воду через шланг, создавая устойчивый поток. Этот физический принцип ученые называют «эффект резервуара» (нем. Windkesseleffekt). Новая машина перекачивала воду дальше и быстрее, чем другие устройства.