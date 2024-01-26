Чип Snapdragon 8 Gen 4 покорит частоту 4.0 ГГц

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться по обновленному 3-нм техпроцессу TSMC, поэтому он, скорее всего, будет демонстрировать повышенную энергоэффективность по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Именно эти улучшения эффективности могут позволить производительным ядрам Phoenix работать на более высоких тактовых частотах – до 4.0 ГГц.

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Согласно Digital Chat Station, Qualcomm успешно протестировала работоспособность новых Phoenix-ядер чипа на частоте 4.0 ГГц. Какие именно ядра тестировались на данной частоте не упоминается, возможно что это высокопроизводительные ядра.

Если Qualcomm сможет сохранить эти частоты для конечного продукта, это станет значительным преимуществом по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Улучшенная частота ядра Phoenix Snapdragon 8 Gen 4 позволит улучшить однопоточную производительность новой SoC.