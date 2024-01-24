«Лаборатория Касперского» обнаружила ворующий криптокошельки на macOS троян

Новый вирус для компьютеров Apple позволяет обворовывать криптокошельки россиян
Специалисты по информационной безопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили в операционной системе macOS бэкдор, который позволяет злоумышленникам красть криптокошельки у пользователей компьютеров Apple. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.
Бэкдор позволяет злоумышленникам маскировать различный вредоносный трафик, генерируемый компьютером, что делает активность вирусов незаметной для систем безопасности macOS. Для эксплуатаций этой уязвимости злоумышленники создали троян, который крадет учетные данные криптокошельков.
Троян зачастую внедряется в пиратские версии программ. Когда пользователь скачивает такое ПО, он выполняет инструкцию по его установке. Одним из пунктов инструкции является ввод логина и пароля администратора. Когда пользователь их вводит, вирус получает контроль над устройством и передает управление злоумышленнику.
Хакер, получив доступ к чужому ПК, незаметно меняет иконку легитимного криптокошелька, на иконку подставного. Когда жертва активирует фейковое приложение и вводит авторизационные данные от кошелька, с него крадут криптовалюту.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что угрозе подвержены компьютеры под управлением macOS версии 1З.6 и выше.