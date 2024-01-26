Исследователи узнали, каким на вкус было вино в Древнем Риме

Не секрет, что древние римляне очень любили вино. Настолько, что поклонялись богу виноделия и веселья Вакху. Однако о вкусе этого вина учёным было известно мало.

© Ministero della Cultura – Parco Archaeologico di Pompei

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы 23 января в журнале Antiquity, учёные изучили римские глиняные кувшины долиа. Эти кувшины использовались для производства, ферментации и хранения древних вин.

Эти сосуды имели яйцеобразную форму. Также для изготовления вина их частично закапывали в землю, а потом запечатывали.

За счёт такой технологии и за счёт добавления натуральных дрожжей вино приобретало «слегка пряный» вкус и имело аромат поджаренного хлеба, яблок, жареных грецких орехов, карри.