Российский университет разрешил писать дипломы с помощью нейросети

Северный арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске разрешил студентам использовать нейросети для написания дипломных работ. Об этом сообщила РИА Новости проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова.

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Она отметила, что при этом доля труда искусственного интеллекта (ИИ) не должна превышать 40%.

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Морозова напомнила, что в их университете, как и во многих вузах страны, есть ограничения по оригинальности текстов. Тем не менее с появлением новых технологий руководство вуза решило ввести и новые ограничения. Если студент успешно выполнил учебный план, не имеет задолженностей, то он допускается к итоговой аттестации, объяснила проректор.

При этом важно, чтобы, несмотря на помощь нейросети, студент во время защиты показал свои знания и убедил в том, что работу писал именно он, отметил Морозова.

«Он (студент — «Газета.Ru») может сам за себя решить – или я пишу сам и не «нарываюсь» на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился», — заключила проректор.

Об использовании нейросетей во время написания дипломных работ заговорили после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр защитил дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT. По его словам, ему было лень писать диплом самостоятельно, поэтому он решил передать эту работу нейросети. ChatGPT выдала по запросу несколько глав с оригинальным исследованием, аналитической частью и ссылками на научные работы. Студент только вносил правки, затратив в общей сложности на диплом менее суток.