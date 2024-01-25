В Греции обнаружили древнеримскую винную лавку

Археологи обнаружили в Греции винную лавку возрастом 1600 лет. Она была разрушена и заброшена после внезапного катаклизма.

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Лавка функционировала в те времена, когда территория Греции находилась под управлением Римской империи. Ее руины обнаружили в древнем городе Сикион на северном побережье Пелопоннеса.

Торговая точка была частью комплекса мастерских, где стояли печи для обжига и установки для прессования винограда или оливок. Внутри помещения археологи обнаружили разбросанные монеты, а также осколки мраморных столешниц и сосудов из бронзы, стекла и керамики.

Ученые не смогли установить, какие сорта вина там могли продаваться. Им удалось найти следы виноградных косточек Vitis vinifera, но их еще предстоит исследовать. Помимо вина, в магазине могли продаваться и другие товары, такие как оливковое масло.

Большинство монет датируются периодом правления Констанция II (337-361 годы). Осмотр показал, что лавка пострадала от внезапного разрушительного события. Монеты, очевидно, хранились в сосуде или мешке. Когда на здание обрушился удар, сосуд разбился, и монеты разлетелись по полу.

Причина разрушения магазина осталась неизвестной. Возможно, это было землетрясение, или же крыша рухнула под влиянием чрезмерных осадков. Известно, что комплекс оказался заброшен в начале V века нашей эры. Ученые подчеркнули, что люди бросили магазин, не попытавшись спасти оттуда ценности, сообщает Live Science.