Новый бюджетный смартфон Google будет похож на флагманский
В сети появились фотографии неанонсированного бюджетного смартфона Google Pixel 8a, по которым можно понять, что новинка получит некоторые узнаваемые черты флагманской модели Pixel 8 Pro. Об этом сообщает издание 9To5Google.
Автором утечки стал пользователь X (Twitter) из Вьетнама под ником chunvn8888. Он опубликовал две фотографии упаковки Pixel 8a, на одной из которых хорошо виден смартфон.
«Вьетнамцы снова слили в сеть Pixel», – написал chunvn8888.
Судя по снимку на коробке, Pixel 8a получит слегка выпуклый блок камер, который присутствует во всех предыдущих поколениях модели. Нововведением являются углы корпуса с «экстремальным» скруглением, которые ранее использовались только во флагмане Pixel 8 Pro.
Про характеристики устройства известно не много. Предыдущие утечки говорят о том, что Pixel 8a получит 6,1-дюймовый экран. Габариты слегка изменятся: смартфон станет немного выше, уже и тоньше, чем Pixel 7a.
Скорее всего, Pixel 8a будет представлен в мае или июне 2024 года, во время конференции Google I/O. В 9To5Google надеются, что смартфон будет стоить $499 (около 44 тыс. руб. по курсу на 24 января 2024 года) или дешевле.