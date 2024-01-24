Новый бюджетный смартфон Google будет похож на флагманский

В сети появились фотографии неанонсированного бюджетного смартфона Google Pixel 8a, по которым можно понять, что новинка получит некоторые узнаваемые черты флагманской модели Pixel 8 Pro. Об этом сообщает издание 9To5Google.

© chunvn8888/X

Автором утечки стал пользователь X (Twitter) из Вьетнама под ником chunvn8888. Он опубликовал две фотографии упаковки Pixel 8a, на одной из которых хорошо виден смартфон.

«Вьетнамцы снова слили в сеть Pixel», – написал chunvn8888.

Судя по снимку на коробке, Pixel 8a получит слегка выпуклый блок камер, который присутствует во всех предыдущих поколениях модели. Нововведением являются углы корпуса с «экстремальным» скруглением, которые ранее использовались только во флагмане Pixel 8 Pro.

Про характеристики устройства известно не много. Предыдущие утечки говорят о том, что Pixel 8a получит 6,1-дюймовый экран. Габариты слегка изменятся: смартфон станет немного выше, уже и тоньше, чем Pixel 7a.