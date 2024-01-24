Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком

Глава Сбера заявил о способности технологий делать мир более человечным
Искусственный интеллект (ИИ) способен стать одним из важнейших драйверов изменений в мире, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках лекции «Технологии и человек» в московском кампусе «Школы 21».
По словам главы Сбера, ИИ несет колоссальные возможности для развития всех отраслей экономики и науки. Греф отметил, что при развитии ИИ нельзя забывать и в роли человека.
«Все равно развивать все эти системы и ставить для них задачи должны инженеры. Не будет такого, что искусственный интеллект вместо человека. Скорее всего, это будет ситуация ″вместе″. И для этого рядом с искусственным интеллектом должен быть человек, который глубоко понимает, как это все работает», — отметил Греф.
По мнению главы Сбера, ключевые задачи в сфере развития ИИ сегодня – это интерпретируемость и надежность. Он добавил, что без их решения невозможно внедрять технологию в промышленную эксплуатацию.
Также Греф отметил, что для успешной работы с ИИ необходимо понимать, как это работает.
«Как бы ни были развиты технологии, нам предстоит осмыслить еще, как нам жить в мире технологий. Но никогда не надо забывать о том, что мы люди, и самое главное — оставаться людьми. И человекоцентричность — как раз про людей, про то, что каждый из нас остается человеком», — сказал Греф.
Он подчеркнул, что люди должны делать искусственный интеллект все более человечным по отношению к самим себе.
Ранее Герман Греф дал старт конкурсу «Цифровой марафон». Конкурс, участником которого может стать любой человек старше 18 лет, включает задания разного уровня сложности, как для опытных IT-специалистов, так и для начинающих изучение сферы высоких технологий.