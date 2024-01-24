Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком

«Как бы ни были развиты технологии, нам предстоит осмыслить еще, как нам жить в мире технологий. Но никогда не надо забывать о том, что мы люди, и самое главное — оставаться людьми. И человекоцентричность — как раз про людей, про то, что каждый из нас остается человеком», — сказал Греф.