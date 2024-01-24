Apple одержала досрочную победу над NSO Group в деле о шпионском ПО

Apple подала иск против производителя шпионского ПО Pegasus в ноябре 2021 года, утверждая, что NSO Group нарушила Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA) и Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции. NSO Group пыталась перенести судебное разбирательство в Израиль, но судья вынес решение об отказе, заявив, что NSO Group не доказала, что в США это будет проблематичнее, чем в Израиле.