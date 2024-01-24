Microsoft раскритиковали за невозможность обновить Windows 11

Последнее обновление Windows 11 KB5034123, выпущенное в январе 2024 года, как сообщается, столкнулось с проблемами при установке у некоторых пользователей.

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В многочисленных сообщениях на форумах Microsoft говорится о том, что пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибках 0×800f081f и 0×80 188 309. Конкретная причина проблем с установкой остается неясной, а официальная документация Microsoft не подтверждает наличие проблемы.