В Греции нашли гробницы отца, братьев и сына Александра Македонского

После многолетних исследований ученые смогли установить личности людей из трех гробниц, принадлежавших семье Александра Македонского. Захоронения расположены в Большом кургане Вергина на севере Греции. Согласно новым данным, там лежат останки отца Александра, мачехи, сводных братьев и сына.

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Гробницы раскопали в 1977 году. Они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые отметили, что в них сохранился «поразительно богатый» набор погребальных принадлежностей. Не было сомнений, что кости принадлежали близким родственникам Александра. Но кому именно – оставалось предметом споров на протяжении почти полувека.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые использовали несколько научных методов. Они объединили остеологический анализ (изучение формы и структуры костей), макрофотографию, рентгеновские снимки и анатомические исследования, а также изучили исторические источники.

В гробнице I находились кости мужчины с поврежденным коленом, а также женщины и ребенка, которому на момент смерти было всего несколько дней или недель от роду. Ученые заключили, что мужчина – отец Александра Македонского Филипп II, который при жизни хромал.

Женщина с ребенком – его жена и сын. В исторических хрониках указано, что Филипп был убит в 336 году до нашей эры вместе с супругой Клеопатрой и новорожденным ребенком. Считается, что преступление совершили по приказы предыдущей жены Филиппа Олимпиады – таким образом она стремилась освободить своему сыну (будущему Александру Македонскому) дорогу к трону.

В гробнице II лежали останки мужчины и женщины, которая при жизни часто ездила верхом. По мнению ученых, они принадлежали сводному брату Александра царю Арридею и его супруге, «женщине-воину» Адее Эвридике. В гробнице III, по словам исследователей, захоронен Александр IV – сын Македонского, умерший подростком, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.