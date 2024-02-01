Что делать, если камера iPhone плохо фокусируется: инструкция

iPhone обладает одной из самых мощных камер среди всех современных смартфонов, но даже объективы Apple не идеальны. Одна из самых частых проблем — это плохая фокусировка изображения. Портал SlashGear рассказал, что делать, если камера вашего iPhone не может сфокусироваться.

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Почему камера может работать некорректно

Если камера вашего iPhone не может сохранять фокусировку, то самая вероятная причина проблемы — это грязный объектив. Да, вы, скорее всего, и так об этом подумали, но тем не менее: аккуратно протрите объектив тряпочкой из микрофибры, не оставляющей грязных разводов.

Если вы пользуетесь сторонним приложением для фотосъемки, то проверьте, сохраняется ли проблема на стандартной камере iOS. Если нет, то проблема не в самом объективе, а в конкретном приложении: несмотря на качество программ от сторонних разработчиков, они не всегда работают корректно.

Наконец, помимо всего прочего, причина может быть в плохом освещении. Недостаток света порой не позволяет камере нормально сфокусироваться: попробуйте сделать фотографию при ярком освещении и сравните результат.

Как исправить плохую фокусировку