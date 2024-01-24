Британские ученые создали одномерный благородный газ

Физики из Ноттингемского университета (Великобритания) заключили атомы криптона внутрь углеродной нанотрубки. Это позволило им создать одномерный газ.

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Ученые уже не один десяток лет изучают поведение атомов. Движение атомов оказывает значительное влияние на фундаментальные явления, такие как температура, давление, течение жидкости и химические реакции. Но современные технологии позволяют отслеживать большие группы атомов, а не отдельные единицы.

Трудности с визуализацией атомов возникают из-за их крайне малого размера (от 0,1 до 0,4 нм) и высоких скоростей (около 400 м/с в газовой фазе). Ученые нашли способ решить эти проблемы с помощью углеродных нанотрубок. Они позволяют захватывать атомы, точно позиционировать их и изучать в режиме реального времени.

Авторы нового исследования смогли успешно уловить атомы благородного газа криптона (Kr). Поскольку он имеет высокий атомный номер, его легче наблюдать с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), чем более легкие элементы.

«Это позволило нам отслеживать положение атомов криптона в виде движущихся точек», – отметили специалисты.

Ученые смогли пронаблюдать за процессом соединения атомов криптона с образованием криптонных пар. Эти пары удерживаются вместе благодаря ван-дер-ваальсову взаимодействию – «таинственной силе, управляющей миром молекул и атомов», сообщает ACS Nano.

«Это значительное достижение в области химии и физики, которое может помочь нам лучше понять работу атомов и молекул», – подчеркнули авторы научной работы.