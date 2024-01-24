Британские ученые создали одномерный благородный газ
Физики из Ноттингемского университета (Великобритания) заключили атомы криптона внутрь углеродной нанотрубки. Это позволило им создать одномерный газ.
Ученые уже не один десяток лет изучают поведение атомов. Движение атомов оказывает значительное влияние на фундаментальные явления, такие как температура, давление, течение жидкости и химические реакции. Но современные технологии позволяют отслеживать большие группы атомов, а не отдельные единицы.
Трудности с визуализацией атомов возникают из-за их крайне малого размера (от 0,1 до 0,4 нм) и высоких скоростей (около 400 м/с в газовой фазе). Ученые нашли способ решить эти проблемы с помощью углеродных нанотрубок. Они позволяют захватывать атомы, точно позиционировать их и изучать в режиме реального времени.
Авторы нового исследования смогли успешно уловить атомы благородного газа криптона (Kr). Поскольку он имеет высокий атомный номер, его легче наблюдать с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), чем более легкие элементы.
«Это позволило нам отслеживать положение атомов криптона в виде движущихся точек», – отметили специалисты.
Ученые смогли пронаблюдать за процессом соединения атомов криптона с образованием криптонных пар. Эти пары удерживаются вместе благодаря ван-дер-ваальсову взаимодействию – «таинственной силе, управляющей миром молекул и атомов», сообщает ACS Nano.
«Это значительное достижение в области химии и физики, которое может помочь нам лучше понять работу атомов и молекул», – подчеркнули авторы научной работы.
Ранее сообщалось, что физики открыли новую фазу материи. Ей присвоили название «хиральное состояние бозе-жидкости».