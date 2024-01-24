С орбиты РОС будут отправлять аппараты к Луне

Плоскость околоземной орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) позволит отправлять аппараты к Луне два раза в месяц, говорится в докладе специалиста по баллистическому обеспечению полетов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Никиты Чудинова, сделанном в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева (Королевские чтения). Об этом сообщает ТАСС.

«Возможность отлета из плоскости РОС к Луне появляется каждые 15 суток», — указано в презентации специалиста.

Ранее в ходе Королевских чтений генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который будет доставлять космонавтов на будущую РОС.