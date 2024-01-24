Google скопирует одну из главных «фишек» iPhone в своем новом смартфоне

Дизайн Pixel 9 Pro, нового флагманского смартфона компании Google, получит одну из самых узнаваемых деталей iPhone в виде плоских боковых рамок. Об этом сообщает издание The Verge, описывая рендер устройства, который опубликовал известный инсайдер, выступающий в сети по ником OnLeaks.

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Кроме плоских металлических рамок смартфон получит ряд других изменений в дизайне. Например, углы корпуса станут еще более округлыми. Блок камер при этом больше не будет представлять собой планку, пересекающую всю заднюю панель в ширину. Вместо нее Google использует сильной вытянутую овальную «шайбу».

По данным инсайдера, Pixel 9 Pro получит 6,5-дюймовый экран вместе 6,7-дюймового, который использовался в Pixel 8 Pro. Несмотря на уменьшение экрана, габариты новинки почти не изменятся и составят 162,7 на 76,6 на 8,5 мм (с утолщением до 12 мм в области блока камер) против 162,6 на 76,5 на 8,8 мм у Pixel 8 Pro.

Из других внешних изменений можно отметить только изменение расположения лотка для SIM-карты. Если раньше он находился на левом торце, то в Pixel 9 Pro «переедет» на нижний и будет соседствовать с разъемом типа USB-С.