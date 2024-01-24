Motorola представила бюджетные модели смартфонов G04 и G24

Компания Motorola представила в Европе два смартфона начального уровня G04 и G24. Оба телефона оснащены 6,6-дюймовым IPS LCD дисплеем с частотой обновления 90 Гц, работают под управлением Android 14 и имеют аккумулятор емкостью 5 000 мАч в пластиковом корпусе.

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Модель G04 работает на чипсете Unisoc T606, оснащена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Имеет основную камеру 16 МП и фронтальную в 5 МП. Смартфон представлен в черном, зеленом, синем и оранжевом цветах по цене 119 евро.

Смартфон G24 оснащен чипсетом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Основная камера — 50 мегапикселей, дополненная 2-мегапиксельным макрообъективом, а фронтальная 8 МП. Модель выпускается в матовом угольном, зеленом, черничном и лавандовом цветах по цене 129 евро.