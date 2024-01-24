Эксперт рассказал, как можно обнаружить «жучок»

Слежка с помощью GPS-трекера может быть вычислена с помощью смартфона. Такой информацией поделился с агентством «Прайм» руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.

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По его словам, «жучок», используемый для контроля за людьми, могут положить в сумку или автомобиль. Эксперт напомнил о том, что в России шпионскими гаджетами являются устройства, которые имеют замаскированные функции видео, фотосъемки или аудиозаписи. Их приобретать не стоит, отметил специалист.

По словам собеседника, для того чтобы выявить «жучок», нужно включить Bluetooth и геолокацию, после этого в «Настройках» выбрать раздел «Безопасность и экстренные случаи». Далее нужно выбрать «Оповещение о неизвестных трекерах» и затем нажать «Проверить сейчас». Так, при наличии «жучка» человек получит оповещение о найденном трекере, добавил эксперт.

Такой способ поможет выявить можно только «белые» устройства, которые не прячутся и могут законно продаваться, пояснил Иванов.