Asus готовит релиз флагманского Zenfone 11 на чипе Snapdragon 8 Gen 4

Asus готовит релиз нового флагманского смартфона — Zenfone 11. Устройство было замечено в Google Play Console.

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Смартфон, как ожидается, будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что является неожиданным шагом, учитывая предыдущие слухи об использовании Snapdragon 8 Gen 3.

Zenfone 11 обещает стать мощным устройством с 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14.

По предварительной информации, новинка получит 5.9-дюймовый FullHD+ AMOLED дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 144 Гц.

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В качестве камеры ожидается использование 50-мегапиксельного основного сенсора Sony IMX766 с шестиосевой стабилизацией и 13-мегапиксельного ультраширокоугольного сенсора, а также 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Аккумулятор смартфона будет иметь емкость 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт.