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Блогер максимально поиздевался над Samsung Galaxy S24 Ultra и проверил смартфон на прочность

На канале PBKreviews вышло свежее видео, в котором флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra подвергся серии жестоких тестов на прочность.

Блогер проверил на прочность смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra
© YouTube/PBKreviews

В ходе экспериментов устройство неоднократно кидали на бетон и валяли в песке, чтобы проверить его устойчивость к повреждениям.

Samsung Galaxy S24 Ultra, оснащенный прочной титановой рамой и защищенный стеклом Gorilla Glass Armor, прошел испытания с достоинством.

После нескольких падений с небольшой высоты на углах экрана появились трещины, а нижняя грань корпуса также получила повреждения. Однако эти небольшие дефекты не повлияли на работоспособность устройства.

Дополнительно автор видео попытался поцарапать нижнюю грань смартфона. И ему это даже удалось. Вместе с тем экран был подвергнут воздействию песка с мелкими камнями, но защитное стекло выдержало и это испытание.

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