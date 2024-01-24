Продажи телевизоров в России выросли почти на треть

В 2023 году россияне купили на 28% больше телевизоров, чем в 2022 году. Всего реализовано 8,7 млн устройств. Лидером продаж стал китайский Haier, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ритейлеров.

В деньгах продажи выросли на 13%, до 229 млрд руб. Haier увеличил долю до 11,4% сместил с первых позиций южнокорейские Samsung (12,2%) и LG (9,7%), а в количественном выражении их также обогнал Hisense и Xiaomi.

Единственным российским брендом, занявшим значимую долю в продажах, оказался «Сбер». Его доля выросла с менее 1% до 2% в штуках и до 2,6% в деньгах. В «Яндексе», не занявшем на рынке существенной доли, в 2024 году планируют наращивать долю в продажах телевизоров за счёт «развития флагманского продукта и расширения модельного ряда».

Эксперты предполагают, что и китайские вендоры продолжат агрессивно наращивать присутствие на рынке с помощью ценовой конкуренции и агрессивной маркетинговой поддержки. Однако у части покупателей всё ещё остаётся скептическое отношение к китайским брендам, поэтому LG и Samsung удается удерживать доли рынка.