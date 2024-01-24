Мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь

Согласно заявлению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, мошенники в будущем смогут не только подделывать голосовые сообщения, но и атаковать россиян в социальных сетях в режиме реального времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники будут использовать картинку с экрана и создавать изображение другого человека, которое будет повторять движения губ при общении в режиме реального времени. Голованов отметил, что это станет возможным через несколько лет и будет распространяться в мессенджерах. Также он напомнил о текущей схеме мошенничества, когда злоумышленники отправляют голосовые сообщения от якобы знакомых с просьбой перевести деньги, однако такие сообщения можно распознать благодаря роботизированной интонации.

Голованов считает, что единственный способ защититься — проверять аккаунты, так как на слух распознать ИИ будет сложно.