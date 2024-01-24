Питьевая вода по всей Германии оказалась загрязнена токсичными «вечными химикатами»

В питьевой воде на территории ФРГ обнаружили 20 соединений «вечных химикатов» ПФАС, их концентрация иногда превышала безопасный порог. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на публикацию в научном журнале Eco-Environment & Health.

Издание поясняет, что ПФАС — широко используемые во многих отраслях вещества, в том числе в производстве пищевой упаковки, одежды и кухонной посуды. Их также называют «вечными химикатами» из-за устойчивости к разложению.

«Вечные химикаты» попадают в организм не только через питьевую воду, но и через продукты, упакованные в материалы, содержащие эти вещества. Они способствуют развитию рака, заболеваний щитовидной железы и печени, снижению иммунитета и не только.

Для исследования ученые из Агентства по охране окружающей среды ФРГ взяли 89 проб питьевой воды из разных мест и провели анализ на наличие 26 различных ПФАС.

Результаты показали, что, хотя 20 регулируемых ПФАС были ниже предела обнаружения, суммарные концентрации широко варьировались. В ряде случаев концентрация «вечных химикатов» в воде превышала безопасный порог.