Лучшие приложения для анимации фото на Android

Порой хочется не просто подретушировать или украсить фото, а превратить его в маленькую анимацию или гифку. Не проблема — для этой цели подойдет много мобильных редакторов. Мы собрали пять лучших приложений для анимации фотографий.

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Motionleap позволяет создавать анимации довольно высокого качества: статичные картинки действительно приобретают динамику. Дружелюбный интерфейс делает приложение доступным как для профессионалов, так и для новичков, а широкий ассортимент эффектов подойдет для самых разных целей. Но стоит отметить, что ряд премиальных функций, вроде некоторых эффектов, потребует платной подписки.

Pixamotion прост в использовании и довольно удобен: приложение позволяет накладывать на фотографии оверлеи, чтобы посмотреть на изменения, прежде чем финализировать их. Инструменты для ретуши хороши, однако бесплатная версия Pixamotion автоматически оставляет на отредактированных изображениях водяной знак.

Werble выделяется на фоне других приложений уникальными эффектами и фильтрами. Они обеспечивают высокий уровень творческой персонализации, благодаря которым редактор пользуется популярностью среди тех, кто предпочитает индивидуальный подход к ретуши. Но некоторым пользователям Werble может показаться не самым простым приложением в плане навигации. Приложение доступно только на iOS.

Приложение для тех, кто не боится разбираться в сложных функциях и хочет получить максимальное качество. StoryZ Photo Motion предлагает высочайший контроль над параметрами анимации, но освоение инструментария потребует некоторого времени.