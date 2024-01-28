Как скрыть название домашней сети Wi-Fi
Wi-Fi, защищенный надежным паролем — это хорошо, но в идеале вашу сеть не должен видеть никто, кроме вас самих и ваших гостей. Портал SlashGear рассказал, как скрыть домашний Wi-Fi из поиска и защитить ваше беспроводное подключение от взлома.
Как скрыть сеть Wi-Fi
- Откройте интернет-браузер.
- Зайдите на страницу настроек роутера. Для этого введите в адресную строку браузера 192.168.0.1 и нажмите Enter. Если этот адрес не подойдет, попробуйте 192.168.1.1.
- Найдите меню параметров Wi-Fi и поищите в нем строку с названием «Настройки беспроводной сети» или «Базовые настройки». Названия могут быть разными в зависимости от модели вашего роутера.
- Поищите опцию скрытия вашей сети. Она может называться «Статус видимости», «Включить скрытую беспроводную сеть» или «Скрыть SSID».
- Сохраните изменения настроек. После этого роутер может перезагрузиться.
Что происходит при скрытии сети
Скрытие сети из публичного доступа не стирает сам Wi-Fi: ваше домашнее подключение будет работать в прежнем режиме. Просто теперь для подключения к нему необходимо знать название — а это значит, что случайные люди не смогут воспользоваться вашим беспроводным Интернетом. Скрытая сеть не обнаруживается ближайшими устройствами и не поддается автоматической настройке: чтобы подключиться к ней, нужно вручную ввести необходимые параметры.
Но стоит иметь в виду, что скрытие сети никак не остановит хакеров и злоумышленников, владеющих техническим ноу-хау. Wi-Fi пропадает из публичного обзора, но по-прежнему передает информацию.
Как повысить безопасность Wi-Fi
- Поменяйте стандартные имя и пароль роутера. Почти все роутеры по умолчанию ставят достаточно простые пароли, которые можно найти на самом устройстве или в инструкции. Поменяйте данные для входа в настройках — это может защитить вас от взлома.
- Обновите прошивку роутера. Устаревшее программное обеспечение повышает риск взлома, поэтому прошивку роутера желательно время от времени обновлять. Проверить наличие обновлений на большинстве устройств можно в меню «Администрирование».