Как скрыть название домашней сети Wi-Fi

Wi-Fi, защищенный надежным паролем — это хорошо, но в идеале вашу сеть не должен видеть никто, кроме вас самих и ваших гостей. Портал SlashGear рассказал , как скрыть домашний Wi-Fi из поиска и защитить ваше беспроводное подключение от взлома.

Как скрыть сеть Wi-Fi

Что происходит при скрытии сети

Скрытие сети из публичного доступа не стирает сам Wi-Fi: ваше домашнее подключение будет работать в прежнем режиме. Просто теперь для подключения к нему необходимо знать название — а это значит, что случайные люди не смогут воспользоваться вашим беспроводным Интернетом. Скрытая сеть не обнаруживается ближайшими устройствами и не поддается автоматической настройке: чтобы подключиться к ней, нужно вручную ввести необходимые параметры.