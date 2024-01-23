Apple оштрафовали за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф» из Apple Books.
«Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — заявила судья Ольга Синельникова, её слова приводит РИА Новости.
Ранее компания Apple уплатила штраф в размере 1,1 млрд рублей по делу о нарушении антимонопольного законодательства.