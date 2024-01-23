В «Авито» зафиксировали рост продаж новых смартфонов

Продажи новых устройств на «Авито» за год выросли на 50 процентов. При этом продажи бывших в употреблении устройств остались на высоком уровне 2022 года, когда вторичный рынок устройств на «Авито» пережил резкий рост (плюс 27 процентов год к году).

«В 2022 году мы наблюдали нетипичный рост в категории смартфонов — продажи выросли почти на треть, а продажи новых телефонов показали рост в 1,5 раза. Что объяснялось дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как наши продавцы быстрее наладили альтернативные каналы поставок. Поэтому в 2023 году, после стабилизации ситуации на рынке, можно было бы ожидать снижения темпов роста на "Авито", однако мы наблюдаем рост: потребительские привычки меняются и теперь все больше россиян приобретают смартфоны не "по старинке", а онлайн, и, в том числе ищут лучшие варианты по соотношению "цена-качество" в ресейл-сегменте. Стоит отметить, что в прошлом году каждый пятый телефон, приобретаемый на "Авито", был новым», — рассказал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

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Средняя стоимость покупки мобильного телефона «с пробегом» на «Авито» в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей, нового телефона — 42,7 тысячи рублей.

«"Авито" стал платформой, на которой новинки техники появляются практически сразу после старта продаж. В частности, старт продаж нового флагмана от Аpple показал наилучшие результаты за всю историю "Авито" — интерес к iPhone 15 у нас был практически в 10 раз выше интереса к iPhone 14, за год до этого. За октябрь 2023 года на "Авито" было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone», — отметил Павел Комаров.

Доля продаж в количественном выражении по брендам: Apple — 60 процентов (плюс 5 процентных пунктов), Samsung — 13,5 процентов (минус 1,5 процентных пункта), Xiaomi — 12,6 процентов (минус 0,4 процентных пункта), Honor – 4 процента (минус 1,2 процентных пункта), realme — 2,2 процента (плюс 1 процентный пункт). Самый заметный рост продаж показали китайские марки Infinix и Tecno — в 5,2 и 2,8 раз соответственно.

Первое место в рейтинге по количеству проданных на «Авито» смартфонов устойчиво занимает Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 60 процентов, за год ее рост составил 5 процентных пунктов. «Авито» по-прежнему остается одной из основных площадок для приобретения iPhone — как бывших в употреблении, так и новых устройств. При этом продажи этих смартфонов продолжают расти — в среднем за 2023 год они увеличились на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, а в сегменте новых устройств — на 54 процента. Средний чек покупки составил 54,5 тысячи рублей за новый телефон и 25,6 тысяч за бывший в употреблении гаджет.

Второе место все так же занимает основной конкурент Apple — Samsung, несмотря на периодические успешные попытки Xiaomi отвоевать вторую позицию в продажах. На продажи этой марки пришлось 13,5 процента от всех сделок по покупке мобильных телефонов на площадке. В 2023 году россияне покупали устройства Samsung в среднем чуть менее активнее, чем в предыдущем — продажи снизились на 3,5 процента, однако в сегменте новых телефонов продажи выросли на 48 процентов год к году. Цены на новые смартфоны бренда составили на «Авито» в среднем 38 тысяч рублей, а на бывшие в использовании за 12,7 тысячи рублей.

Тройку фаворитов замыкает бренд Xiaomi с долей в 12,6 процента от всех продаж смартфонов на «Авито». Спрос на гаджеты «с пробегом» этой марки вырос на 4,5 процента за год, а среди новых товаров — на 16 процентов. Средний чек покупки на платформе в 2023 году составил 8 тысяч рублей за бывший в употреблении гаджет и 28 тысяч рублей за новый.

В 2023 году впервые в топ-5 лидеров вырвалась китайская марка realme, сдвинув Honor на позицию ниже. Продажи смартфонов этого бренда выросли на 73 процентов. При этом, несмотря на рост продаж, цены на гаджеты этой марки значительно снизились за год: на 5 процентов до 15,4 тысячи рублей на новые устройства, и на 22 процента на бывшие в употреблении гаджеты, их средняя цена составила 8 200 рублей.